«Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ <...> уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу ВСУ. Те были окружены на левом берегу реки Оскол на купянском направлении», — уточнили в военном ведомстве. Позиции противника были обнаружены благодаря успешной разведке.

Купянск, расположенный на реке Оскол, является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Сам город был освобожден 21 ноября. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов лично доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Президент РФ подчеркивал, что события, подобные тем, что произошли в Купянске, будут повторяться и на других участках фронта, если Украина не будет двигаться в сторону мира.