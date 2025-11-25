Путин привел сильные стороны от сотрудничества России и Китая

Владимир Путин оценил сотрудничество России и Китая в энергосфере Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Пекине проходит Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). На церемонии открытия участникам зачитали обращение президента России Владимира Путина, где тот отметил успешное развитие двусторонних отношений РФ и Китая и подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере. <...> Россия занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля. <...> Страны вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов», — отметил российский президент. Его сообщение зачитал участникам форума глава Роснефти Игорь Сечин, отмечается на сайте.





Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере охватывает несколько направлений. Это, в том числе и поставки углеводородов, строительство атомных электростанций, освоение экологически чистых источников энергии и не только.

