В мире

США

В Европе заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Ким Дотком: требования Украины к России, которая побеждает в конфликте, нелепы
25 ноября 2025 в 09:14
Владимир Зеленский и его страна в целом проиграли в конфликте с Россией, заявил Ким Дотком

Фото: Официальный сайт президента Украины

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, высказался о конфликте между Россией и Украиной. Он назвал нелепыми требования Украины к России, которая, по его мнению, побеждает в конфликте. Заявление сделано на фоне обсуждения мирного плана, разрабатываемого администрацией США.

«Спойлер: Украина проиграла... Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — написал Дотком в соцсети X.

Ранее администрация США представила мирный план по Украине, стоящий из 28 пунктов. После он сократился до 19-ти. В Кремле в ответ напомнили, что Россия сохраняет открытость для переговоров, при этом России документ мирного урегулирования конфликта официально так и не представляли.

На днях президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым отмечал, что если Киев отказывается от предложений США, то Украина и ее европейские союзники должны понимать: события, подобные тем, что произошли в Купянске, будут повторяться и на других участках фронта. Сам Купянск был полностью освобожден 21 ноября.



