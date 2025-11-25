Владимир Зеленский и его страна в целом проиграли в конфликте с Россией, заявил Ким Дотком Фото: Официальный сайт президента Украины

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, высказался о конфликте между Россией и Украиной. Он назвал нелепыми требования Украины к России, которая, по его мнению, побеждает в конфликте. Заявление сделано на фоне обсуждения мирного плана, разрабатываемого администрацией США.

«Спойлер: Украина проиграла... Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — написал Дотком в соцсети X.

Ранее администрация США представила мирный план по Украине, стоящий из 28 пунктов. После он сократился до 19-ти. В Кремле в ответ напомнили, что Россия сохраняет открытость для переговоров, при этом России документ мирного урегулирования конфликта официально так и не представляли.

