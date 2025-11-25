Досрочные пенсии и налоговые выплаты: что ждет пенсионеров с 1 декабря

Пенсионеры, у которых выплата назначена на первые числа января, получат в декабре две пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России в декабре 2025 года произойдут изменения в системе начисления пенсий. Ряд категорий граждан получат прибавку к выплатам. Январские пенсии россияне получат заранее. Первые выплаты начнутся уже с конца декабря.

Кроме того, на этой неделе пенсионерам необходимо успеть выплатить налог на имущество и доходы по банковским вкладам за 2024 год. Обязанность по уплате данных налогов распространяется в том числе на пожилых граждан, владеющих недвижимостью и имеющими банковские вклады. Подробнее о том, какие выплаты ждут жителей России, когда именно поступит январская пенсия и что нужно успеть сделать до 1 декабря — в материале URA.RU.

Кому повысят пенсии с 1 декабря

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в ноябре текущего года, с 1 декабря получат увеличенную пенсию. Кроме того, граждане, которым в грядущем месяце года исполнится 80 лет, смогут рассчитывать на повышение фиксированной части пенсионного обеспечения. Она возрастет на 100%, что составит дополнительные 8907 рублей 70 копеек к пенсии.

Продолжение после рекламы

Для граждан, которым присвоена I группа инвалидности, предусмотрена аналогичная доплата. Однако если человек с I группой инвалидности уже достиг 80-летнего возраста, дополнительная надбавка не назначится. Лица, ранее получившие статус инвалида I группы или достигшие 80 лет, получают доплату в автоматическом режиме, пишут «Финансы Mail».

Выплата декабрьской пенсии будет осуществляться в соответствии с обычным графиком — в период с 3 по 25 декабря. Если дата выплаты совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены заблаговременно.

Пенсионеров в декабре ждут две пенсии

В связи с продолжительными новогодними праздниками россиянам, кому выплата назначена на начало января, в декабре будет начислена пенсия дважды. При этом выплата за январь будет произведена уже с учетом индексации, которая будет действовать в 2026 году. Граждане, чья стандартная дата получения пенсии приходится на период с 1 по 10 января, получат январскую пенсию в конце декабря. Для остальных же выплата будет осуществлена после праздничных дней.

Первые выплаты ожидаются уже 24 декабря в отдельных регионах, основная масса выплат будет произведена в период с 25 по 29 декабря. Перечисления будут осуществлены в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не потребуется подавать заявления или обращаться в Соцфонд РФ (СФР). Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

«Пенсионерам не нужно обращаться в СФР или писать заявления. Средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», — объяснил Говырин в беседе с RT.

Те, кто получает пенсию на банковскую карту, смогут увидеть зачисление средств в последнюю неделю декабря. Согласно требованиям, банки должны завершить соответствующие операции не позднее последнего рабочего дня года — 30 декабря 2025 года. Для предотвращения перегрузки системы переводы будут осуществляться в несколько этапов. Убедиться в поступлении средств можно посредством онлайн-банка.

Выплаты гражданам, которые получают наличные через почтовые отделения, будут производиться в период с 26 по 30 декабря. «Почта России» составляет графики выплат заблаговременно. В северных и дальневосточных регионах доставка нередко начинается на один-два дня раньше установленного срока. Это связано с большими расстояниями и климатическими условиями.

Продолжение после рекламы

Размер пенсий в январе 2026 года

Досрочные январские выплаты будут осуществлены уже с учетом индексации, запланированной на 2026 год. В результате страховые пенсии увеличатся на 7,6%, стоимость одного пенсионного балла достигнет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты составит 9584,69 рубля. Перерасчет будет также произведен в автоматическом режиме, без подачи какого-либо заявления со стороны граждан.

Что нужно успеть сделать пенсионерам до 1 декабря

Заплатить налог на имущество и вклады

Эта неделя является последней для уплаты налогов на имущество и доходы по банковским вкладам за 2024 год. Обязательство распространяется, в том числе на пенсионеров, владеющих недвижимостью и имеющих банковские вклады. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2025 года, поскольку уже со следующего дня начнут начисляться пени за просрочку. ФНС самостоятельно рассчитывает сумму налога и направляет налогоплательщикам соответствующие уведомления.

В соответствии с действующим законодательством налогом облагается не вся сумма процентов, полученных по банковским вкладам, а лишь та часть дохода, которая превышает установленный необлагаемый минимум. В 2024 году данный минимум составляет 210 тысяч рублей. В случае если доход от процентов превышает указанную сумму, необходимо уплатить налог, рассказала юрист Елена Кузнецова.

«Налогом облагаются доходы не по всем вкладам. Например, от него освобождаются доходы по эскроу-счетам и вкладам с процентной ставкой до 1% годовых», — объяснила Кузнецова в разговоре с Life.ru.

Подать заявление в СФР