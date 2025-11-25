Обвиняемая в растрате депутат ДНР приобрела почти три сотни объектов недвижимости

В материалах дела указывается, что Бондаренко сейчас официально не обладает каким-либо недвижимым имуществом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко, обвиняемая в растрате, владела 285 объектами недвижимости. Об этом следует из судебных материалов.

«[Бондаренко] активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений», — сказано в документах. Их содержание приводит РИА Новости.

В документах также говорится, что депутат ДНР затем избавилась от всех приобретенных объектов. В рамках расследования выяснилось, что чиновница осуществила формальную перерегистрацию части недвижимого имущества, оформив договоры дарения на брата. В результате на сегодняшний день Бондаренко не числится владельцем каких-либо объектов недвижимости. В материалах дела отмечается, что стоимость этих объектов значительно превосходит совокупный доход депутата и ее родственников.

