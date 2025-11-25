На Западе обратили внимание на мрачную деталь Зеленского, которая сразу бросается в глаза

Владимир Зеленский заметно постарел за четыре года, обратили внимание журналисты NZZ Фото: Официальный сайт президента Украины

В недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, президент Украины Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим. На такую мрачную деталь внешности обратила внимание швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Авторы подчеркивают, что за четыре года Зеленский сильно изменился.

«Почти четыре года спустя, в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение», — говорится в публикации журналистов. Авторы материала пишут, что сейчас на Зеленского оказывают сильное давление и это усугубляется, в том числе неудачами Украины на фронте, недавним коррупционным скандалом, а также прекращением помощи со стороны Вашингтона.

На днях украинский глава записал 10-минутное обращение к нации, где говорил о тяжелой ситуации для страны и возможном сложном выборе между потерей достоинства и ключевым партнером в лице США. Видео было записано на фоне обсуждения мирного плана, инициированного американским президентом Дональдом Трампом. Изначально он состоял из 28 пунктов, но затем сократился.

