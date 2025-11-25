Чемезов: противникам России «не снились» объемы производства вооружений в РФ

По словам Чемезова, Россия сократила период передачи в войска новых вооружений после начала спецоперации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Объемы производства вооружений в России превосходят все, что могут представить себе противники РФ. Об этом сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, отметив, что такие темпы им даже «не снились».

«Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», — сказал Чемезов в интервью ТАСС.

Кроме того, он добавил, что после начала СВО сроки создания и поставки новых образцов вооружения в российские войска существенно сократились. Если раньше на их производство уходило нескольких лет, то теперь военную продукцию изготавливают несколько месяцев. Чемезов также подчеркнул, что Ростех при необходимости готова увеличить объемы производства военной техники и вооружения.

Продолжение после рекламы