В Ростовской области погибли еще два человека
25 ноября 2025 в 08:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Ростовской области погибели еще два человека. Они скончались от полученных ран в больнице. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
