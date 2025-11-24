Россия не видела плана мира США, но все еще готова к переговорам: заявления Пескова журналистам 24 ноября

Дмитрий Песков прокомментировал встречу в Женеве по плану мира на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия пока не ознакомилась с мирным планом США по Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что переговоров между делегациями стран пока также не планируется. При этом Россия продолжает оставаться открытой к переговорам в целом. О чем еще рассказал журналистам официальный представитель Кремля — в материале URA.RU.

Россия продолжает следить за ситуацией вокруг плана по Украине

Отвечая на вопрос о том, была ли Россия проинформирована о содержании переговоров в Женеве, Дмитрий Песков дал четкий и краткий ответ: «Нет, мы пока не получали никакой информации».

Он уточнил, что Кремль внимательно следит за сообщениями СМИ, которые передают обстановку вокруг переговоров после прошедшей встречи в Женеве. Тем не менее у Москвы пока нет официальных данных, подчеркнули в Кремле.

Контакты продолжатся

Журналисты также задали вопрос о том, кто, с точки зрения Кремля, может подписывать возможные соглашения с украинской стороны, учитывая заявления России о нелегитимности нынешних властей Украины.

Песков оставил этот вопрос без прямого ответа, сославшись на отсутствие у России самого документа обновленного плана. «Мы пока не видели никакого плана», — заявил он, отметив, что российская сторона в курсе публикаций в СМИ, но не знает, были ли внесены в первоначальный проект какие-либо корректировки. Он призвал дождаться продолжения диалога, предположив, что определенные контакты будут продолжаться.

При этом он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия «остается открытой для таких контактов и для переговоров». Однако, по словам Пескова, «пока никакой конкретики по переговорам с РФ не последовало».

Мнение по Зеленскому

Комментируя возможный визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который, по данным CBS, может быть приурочен ко Дню благодарения, Песков заявил, что Кремль такой информацией не располагает. «Мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться, какой текст выработан в Женеве», — сказал представитель Кремля.

Некорректность журналистов

Отвечая на вопрос, основанный на публикациях в СМИ о европейских контрпредложениях, в частности о пункте, касающемся вступления Украины в НАТО, Песков занял принципиальную позицию. Он подчеркнул, что вести обсуждения по переговорам через СМИ в целом — некорректно.

«Торопиться с выводами не стоит»