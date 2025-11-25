Логотип РИА URA.RU
Общество

Челябинцы пожаловались на огромные заторы в городе

В Челябинске во вторник утром образовались огромные пробки
25 ноября 2025 в 09:46
Челябинцы во вторник утром с трудом добрались до работы (архивное фото)

Челябинцы во вторник утром с трудом добрались до работы (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинска во вторник утром пожаловались на огромные пробки в городе. В центре причиной затора стала авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Красная, сообщили URA.RU читатели. 

«Весь центр Челябинска стоит в пробках. Огромные заторы на Свердловском проспект и проспекте Ленина», — сообщил URA.RU читатель Павел. 

Его слова подтвердил другой читатель Сергей, со слов которого, пробка на Свердловском проспекте образовалась еще на въезде в город. «Стоим на въезде в город начиная от поста ГАИ, а то и раньше», — сообщил он. Другой челябинец пожаловался, что по проспекту Ленина транспорт еле ползет. 

Одной из возможных причин затора могла стать авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Подробности происшествия обещали уточнить позднее. 

