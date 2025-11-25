Рожков имеет семилетний опыт военной службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Заксобрания Челябинской области, ветеран СВО Алексей Рожков провел урок мужества для школьников и студентов в Публичной библиотеке. Рожков поделился с молодежью опытом участия в освобождении Бахмута, Мариуполя и других городов, а также рассказал о боевых задачах в Сирии, первых днях спецоперации и конфликте на Донбассе, отметили в пресс-службе областного парламента.

«Тема мужества, долга и служения Отечеству находит живой отклик в сердцах молодежи. Это было видно. Ребята активно участвовали в разговоре, задавая действительно важные вопросы», — подчеркнул Рожков.

Рожков также отметил, что военная служба воспитывает не только боевые навыки, но и дисциплину, ответственность и умение действовать в сложных обстоятельствах. По его словам, эти качества, полученные на фронте, особенно важны для работы в политике и госуправлении. Депутат подчеркнул, что служение народу является естественным продолжением воинского долга.

Кроме того, во время встречи сотрудники управления Росреестра по региону презентовали библиотеке сборник «Имена героев на карте России». В него вошла информация о более чем 30 географических объектах страны, названных в честь героев.

Депутату ЗСО восьмого созыва Алексею Рожкову 29 лет. С 2016 по 2023 год он служил в вооруженных силах РФ, был награжден медалями «За отвагу», «За службу на Северном Кавказе» и другими знаками отличия. Также Рожков участвовал в президентской программе «Время героев» и ее региональном аналоге — проекте «Герои Южного Урала». Подробнее о его биографии и участии в СВО — в материале URA.RU.