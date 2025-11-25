Чистая прибыль завода челябинского «Мечела» упала в два раза

Завод «Мечела» столкнулся с резким падением чистой прибыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чистая прибыль входящего в челябинский холдинг «Мечел» завода «Ижсталь» в Удмуртии за девять месяцев упала в два раза. Как следует из отчета о финарезультатах, за год показатель опустился с 2,588 млрд до 1,344 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ПАО „Ижсталь“. Чистая прибыль за девять месяцев: 2024 год — 2,588 млрд рублей, 2025 год — 1,344 млрд рублей», — следует из документа, с которым знакомилось URA.RU.

Падение прибыли ижевского предприятия произошло на фоне сокращения выручки, которая уменьшилась с почти 25 млрд до 22,4 млрд рублей. При этом значительно, почти в четыре раза, выросли расходы на выплату процентов по кредитам и займам.

Продолжение после рекламы

Финансовые показатели завода также свидетельствуют об увеличении долговой нагрузки. Сумма краткосрочных заемных средств выросла более чем на два млрд (до 6,282 млрд рублей) по сравнению с концом 2024 года.

В условиях сокращения прибыли предприятие продолжило капвложения в обновление основных средств. За девять месяцев на эти цели было направлено более 86 млн рублей.