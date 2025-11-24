ФК «Челябинск» вырвал победу у «Ротора», несмотря на красные карточки Пилипчуку и Комиссарову

Принципиальный соперник челябинцев - команда из Волгограда «Ротор» Фото: Илья Изотов © URA.RU

В четверг, 24 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» прошел футбольный матч с участием местного клуба «Ротор» и его основного соперника — клуба «Челябинск». Поединок завершился победой уральцев, несмотря на серию удалений, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках матча Первой лиги футбольный клуб „Челябинск“ сумел одержать непростую победу над волгоградским „Ротором“. Он закончился со счетом 2:0. При этом игра сопровождалась рядом спорных решений со стороны арбитра Романа Сафьяна из Москвы. Судья не засчитал один из голов, забитых челябинской командой, а также удалил с поля главного тренера Романа Пилипчука и полузащитника Тимофея Комиссарова. Несмотря на игру в меньшинстве, ФК „Челябинск“ сумел удержать преимущество и увеличить счет, забив второй гол уже в компенсированное время», — передает корреспондент URA.RU.

Игра стартовала с равной борьбы, однако впоследствии «Ротор» взял верх, а команда-соперник проводила контратаки в ответ. В первой половине матча случилось несколько значимых событий: Рамазану Гаджимурадову пришлось покинуть поле из-за травмы. Гол, забитый Вильфредом Эзой, не был засчитан. Официально открыл счет Александр Жиров.

