Топ-менеджеров «Мечела» освободят от наказания за хищения сотен миллионов рублей
Срок исковой давности по делам бывших менеджеров «Мечела» истек
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прокурор потребовал назначить по семь с половиной лет заключения бывшим топ-менеджерам компании «Мечел» Татьяне Прокофьевой и Сергею Резонтову, а также экс-собственнику международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елене Железновой. При этом от отбытия наказания их освободят в связи с истечением сроков давности, пишет «Коммерсант».
«Всех их прокурор потребовал признать виновными в инкриминированном деянии, назначить каждому подсудимому по семь с половиной лет колонии общего режима, по одному миллиону рублей штрафа, удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 560 млн рублей. Также освободить всех троих от отбытия наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности», — пишет издание.
В Мещанском районном суде Москвы в сентябре прошлого года началось рассмотрение дела о хищении почти 16 миллионов акций компании «Мечел». Ущерб, нанесенный компании, оценивается в 560 миллионов рублей. К моменту начала судебного процесса срок содержания обвиняемых под стражей уже истек, как и десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности.
В ходе прений сторон защита Елены Железновой и Сергея Резонтова выступала за вынесение оправдательного приговора. В то же время Татьяна Прокофьева выразила согласие на прекращение уголовного преследования по основаниям, не реабилитирующим ее.
