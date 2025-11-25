В Челябинской области оказалось выгодно работать

Челябинцы нашли для себя баланс доходов на работе и расходов в жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудникам компаний оказалось выгодно работать. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, регион в третьем квартале вошел в рейтинг по перспективности трудоустройства.

«В топ-20 вошли несколько уральских регионов. В их числе — Челябинская область, занявшая 18 место. Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов», — уточнили URA.RU в HeadHunter.

Аналитики подсчитали, что медианная зарплата челябинцев (75,5 тысячи рублей) в несколько раз превысила прожиточный минимум, находящийся на уровне 16,3 тысячи рублей. Область показала один из самых низких уровней безработицы в стране, составивший 1,6%. Среди жителей 93,2% предпочли строить карьеру в родном регионе.

Лидерами рейтинга стали Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. Специалисты отметили, что первые места заняли регионы, где предлагают не максимальные зарплаты, а удачно сочетают доходы с низкой стоимостью жизни и социальной стабильностью.

«Рейтинг продемонстрировал смещение приоритетов в оценке перспективности трудоустройства. Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне», — рассказала директор по исследованиям Мария Игнатова.