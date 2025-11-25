Суд в Челябинске вернул тюменцу тройную стоимость несостоявшегося тура

Турист добился возврата потраченных на несостоявшийся отдых средств Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске подтвердил право туриста из Тюмени Дмитрия Серикова на возврат тройной стоимости за несостоявшийся тур. Согласно определению суда, истец не смог воспользоваться туром из-за аннулированной туроператором заявки.

«ООО „Санвэй“ не произвело оплату в ООО „Регион Туризм“ в полном объеме. В связи с этим заявка была аннулирована туроператором в одностороннем порядке», — отмечено в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

Судебная коллегия отклонила кассационную жалобу туроператора Anex Tour (представлен компанией «Регион Туризм»), оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Таким образом, челябинский суд подтвердил, что ответственность за действия цепочки посредников перед туристом несет именно туроператор. Представлял позицию туриста в суде челябинский юрист Игорь Косицын.

Суд постановил взыскать с ООО «Регион Туризм» в пользу истца не только стоимость тура, но и неустойку в размере цены путевки, компенсацию морального вреда (20 тысяч) и штраф (248,7 тысячи рублей). Общая сумма взысканий составила 775,1 тысячу рублей. Первоначальная стоимость путевки была 238,7 тысячи.

В тур на отдых в Турции четыре туриста по путевке должны были отправиться 26 сентября 2020 года, чтобы пробыть за рубежом по 7 октября. Непосредственно договор с туристом заключала бизнесвумен-турагент Юлия Логинова. Она получила от Серикова полную стоимость тура, удержала агентское вознаграждение в размере 9,7 тысячи рублей, а остальные средства перечислила компании «Санвэй».

В этом случае «Санвэй» выступил субагентом, который должен был рассчитаться с туроператором «Регион Туризм». Однако «Санвэй» перевел туроператору только 69,3 тысячи рублей. Это послужило причиной для аннулирования заявки. Узнав о произошедшем в сентябре 2020 года, Сериков потребовал от туроператора вернуть оплату, но безуспешно.

В ходе процесса «Регион Туризм» настаивал, что ответственность должен нести турагент, получивший деньги, но суд эту позицию отклонил. Судебная коллегия сослалась на закон «Об основах туристской деятельности». Ответственность за действия турагентов он возлагает на туроператора, продавшего путевку.