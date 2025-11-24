Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

После проигрыша «Челябинску» волгоградский «Ротор» покинули сразу три тренера

25 ноября 2025 в 04:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Ротор» проиграл «Челябинску», не забив ни одного гола

«Ротор» проиграл «Челябинску», не забив ни одного гола

Фото: Илья Изотов © URA.RU

Денис Бояринцев покинул пост главного тренера волгоградского футбольного клуба «Ротор». Отставка произошла после поражения команды «Челябинску». Вместе с Бояринцевым из клуба ушли тренеры Олег Нечаев и Сергей Толстых, сообщает telegram-канал клуба.

«Денис Бояринцев, Олег Нечаев и Сергей Толстых покидают „Ротор“. После матча с „Челябинском“ Денис Константинович покидает клуб по личным обстоятельствам», — сообщает telegram-канал «Ротора».

Бояринцев возглавлял волгоградский клуб с мая 2024 года. До работы в «Роторе» он тренировал ивановский «Текстильщик», московскую «Родину», «Новосибирск» и саратовский «Сокол». В прошлом Бояринцев был футболистом московского «Спартака» и казанского «Рубина». После 20 туров «Ротор» занимает седьмое место в таблице с 29 очками.

Продолжение после рекламы

В матче Первой лиги футбольный клуб «Челябинск» 24 ноября одержал непростую победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0. Игра была отмечена рядом спорных решений московского арбитра Романа Сафьяна. Судья аннулировал один из голов, забитых командой из Челябинска, а также принял решение удалить с поля главного тренера Романа Пилипчука и полузащитника Тимофея Комиссарова.

Материал из сюжета:

Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал