После проигрыша «Челябинску» волгоградский «Ротор» покинули сразу три тренера
«Ротор» проиграл «Челябинску», не забив ни одного гола
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера волгоградского футбольного клуба «Ротор». Отставка произошла после поражения команды «Челябинску». Вместе с Бояринцевым из клуба ушли тренеры Олег Нечаев и Сергей Толстых, сообщает telegram-канал клуба.
«Денис Бояринцев, Олег Нечаев и Сергей Толстых покидают „Ротор“. После матча с „Челябинском“ Денис Константинович покидает клуб по личным обстоятельствам», — сообщает telegram-канал «Ротора».
Бояринцев возглавлял волгоградский клуб с мая 2024 года. До работы в «Роторе» он тренировал ивановский «Текстильщик», московскую «Родину», «Новосибирск» и саратовский «Сокол». В прошлом Бояринцев был футболистом московского «Спартака» и казанского «Рубина». После 20 туров «Ротор» занимает седьмое место в таблице с 29 очками.
В матче Первой лиги футбольный клуб «Челябинск» 24 ноября одержал непростую победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0. Игра была отмечена рядом спорных решений московского арбитра Романа Сафьяна. Судья аннулировал один из голов, забитых командой из Челябинска, а также принял решение удалить с поля главного тренера Романа Пилипчука и полузащитника Тимофея Комиссарова.
