После проигрыша «Челябинску» волгоградский «Ротор» покинули сразу три тренера

Денис Бояринцев покинул пост главного тренера волгоградского футбольного клуба «Ротор». Отставка произошла после поражения команды «Челябинску». Вместе с Бояринцевым из клуба ушли тренеры Олег Нечаев и Сергей Толстых, сообщает telegram-канал клуба.

«Денис Бояринцев, Олег Нечаев и Сергей Толстых покидают „Ротор“. После матча с „Челябинском“ Денис Константинович покидает клуб по личным обстоятельствам», — сообщает telegram-канал «Ротора».

Бояринцев возглавлял волгоградский клуб с мая 2024 года. До работы в «Роторе» он тренировал ивановский «Текстильщик», московскую «Родину», «Новосибирск» и саратовский «Сокол». В прошлом Бояринцев был футболистом московского «Спартака» и казанского «Рубина». После 20 туров «Ротор» занимает седьмое место в таблице с 29 очками.

