Челябинские турфирмы смогут возить туристов в Иран без виз

Челябинские туроператоры смогут возить в Иран туристические группы без виз Фото: Роман Наумов © URA.RU

Среди челябинских туроператоров три компании смогут возить туристов в Иран без виз. Фирмы вошли в соответствующий перечень Минэкономразвития РФ на 2025 год, с которым ознакомилось URA.RU. Это позволит жителям региона посещать исламскую республику в составе организованных групп.

«Механизмом безвизовых групповых туристических обменов могут воспользоваться граждане, совершающие поездки в составе туристических групп (от 5 до 50 человек), сформированных туроператором из действующего списка Минэкономразвития России», — заявило ведомство. Со списком ознакомилось URA.RU.

Право на безвизовые поездки получили челябинские компании ООО «Авиаспектр», ООО Турбюро «Спутник» и ООО «Центральное Агентство воздушного сервиса». Все они соответствуют критериям министерства: находятся в едином федеральном реестре туроператоров и работают в сфере выездного туризма.

Продолжение после рекламы

Для участия в программе туроператорам потребовалось обращение в правительство Челябинской области как уполномоченный орган координации. Со стороны Ирана и Китая власти формируют аналогичные списки своих турфирм для работы по общему механизму. В отличие от иранского направления, в списке туроператоров для безвизовых поездок в Китай челябинских компаний пока нет. Настроить туристический обмен удалось благодаря межправительственным соглашениям по безвизовым групповым туристическим поездкам с Китаем и Ираном.