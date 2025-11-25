Логотип РИА URA.RU
В Челябинске задержали граффитиста, разрисовавшего фасад жилого дома. Видео

25 ноября 2025 в 09:57
Мэрия Челябинска продолжает борьбу с граффитистами

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске полиция задержала молодого человека, который разрисовал фасад многоквартирного дома по улице Тимирязева. Личность вандала установили по записям с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«Сотрудники МВД установили личность молодого человека, который разрисовал фасад жилого дома на улице Тимирязева, 30. Найти нарушителя помогли записи с городских камер видеонаблюдения. Челябинца задержали и привезли в отдел для дачи показаний», — уточнили в мэрии.

Задержанный признал вину и рассказал, что во время нанесения рисунка за ним наблюдали друзья. Против парня возбудили административное дело, ему грозит штраф. В администрации Советского района уточнили, что подобные надписи с «автографами» регулярно появляются на разных зданиях в этом округе.

В мэрии сообщили, что с фасада дома по улице Тимирязева уже удалили незаконную надпись. И предупредили, что будут искать других граффитистов, портящих городские здания.

