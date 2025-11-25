Причиной утренних заторов в Челябинске стали несколько аварий
Три машины наехали на контактные провода
Фото: Госавтоинспекция города Челябинска © URA.RU
Причиной утренних пробок в Челябинске сегодня утром стали сразу несколько аварий на Свердловском тракте и в центре города. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«В утреннее время произошло несколько дорожно-транспортных происшествия на Свердловском тракте. В авариях пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На Свердловском тракте водитель грузового автомобиля «Ситрак» наехал на обвисшие провода. После чего еще два водителя на «Киа Рио» и на мусоровозе также наехали на контактный провод, не повредив его. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции организовали на месте беспрепятственное движение для других транспортных средств.
Причиной затора на проспекте Ленина стала пробка из-за ДТП около дома №63 по проспекту Ленина. Там столкнулись автомобили «Хендай Крета» и «Хендай Велостер». Также проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Читатели URA.RU ранее пожаловались на огромные пробки утром 25 ноября. Заторы образовались в центре Челябинска и на въезде в город по Свердловскому тракту со стороны Металлургического района.
