У экс-депутата заксобрания Завгородней арестовали особняк в центре Челябинска
Татьяна Завгородняя (на фото) лишилась крупного объекта недвижимости
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Арбитражный суд региона наложил арест на здание на улице Пушкина в центре Челябинска, принадлежащее экс-депутату ЗСО Татьяне Завгородней. Суд удовлетворил ходатайство налоговиков. Они взыскивают около миллиарда рублей с мужа Завгородней, экс-депутата гордумы Челябинска Олега Иванова.
«Межрайонная налоговая инспекция обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Федеральной службе судебных приставов осуществлять принудительную реализацию указанного выше имущества Завгородней. Заявление о принятии обеспечительных мер судом удовлетворено», — сообщает пресс-служба суда.
Четырехэтажное офисное здание на улице Пушкина напротив пожарной части Иванов построил во второй половине двухтысячных годов. В то время он был успешным строителем. К 2022 году Иванов накопил много долгов. Сейчас он находится в СИЗО, обвиняется в уходе от налогов и признан банкротом. Завгородняя также обвиняется в уходе от налогов, но находится на свободе, под запретом определенных действий. Процесс по уголовным делам супругов слушается в Центральном райсуде Челябинска.
В ходе рассмотрения банкротства Иванова выяснилось, что большинство жилой и коммерческой недвижимости бывший депутат переоформил на супругу. В числе таких объектов офисное здание на Пушкина, элитный SPA-центр «Заречье», коттеджи и земельные участки. Оставшегося у Иванова имущества не хватает для расплаты с кредиторами, и его финансовый управляющий потребовал, чтобы Завгородняя вернула объекты мужу. Суд пока решения по данному ходатайству не принял.
ФНС также требует временно закрыть Завгородней выезд из РФ. Адвокаты супругов со СМИ не общаются. Подробнее о финансовых и уголовных делах Завгородней и Иванова читайте на URA.RU.
