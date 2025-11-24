У экс-депутата заксобрания Завгородней арестовали особняк в центре Челябинска

Татьяна Завгородняя (на фото) лишилась крупного объекта недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд региона наложил арест на здание на улице Пушкина в центре Челябинска, принадлежащее экс-депутату ЗСО Татьяне Завгородней. Суд удовлетворил ходатайство налоговиков. Они взыскивают около миллиарда рублей с мужа Завгородней, экс-депутата гордумы Челябинска Олега Иванова.

«Межрайонная налоговая инспекция обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Федеральной службе судебных приставов осуществлять принудительную реализацию указанного выше имущества Завгородней. Заявление о принятии обеспечительных мер судом удовлетворено», — сообщает пресс-служба суда.

Четырехэтажное офисное здание на улице Пушкина напротив пожарной части Иванов построил во второй половине двухтысячных годов. В то время он был успешным строителем. К 2022 году Иванов накопил много долгов. Сейчас он находится в СИЗО, обвиняется в уходе от налогов и признан банкротом. Завгородняя также обвиняется в уходе от налогов, но находится на свободе, под запретом определенных действий. Процесс по уголовным делам супругов слушается в Центральном райсуде Челябинска.

В ходе рассмотрения банкротства Иванова выяснилось, что большинство жилой и коммерческой недвижимости бывший депутат переоформил на супругу. В числе таких объектов офисное здание на Пушкина, элитный SPA-центр «Заречье», коттеджи и земельные участки. Оставшегося у Иванова имущества не хватает для расплаты с кредиторами, и его финансовый управляющий потребовал, чтобы Завгородняя вернула объекты мужу. Суд пока решения по данному ходатайству не принял.