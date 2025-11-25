Логотип РИА URA.RU
В челябинском нацпарке реки не замерзли, а наполнились водой. Фото

25 ноября 2025 в 09:59
Аномально теплая осень помешала установиться снежному покрову на Зигальге (фото из архива)

Аномально теплая осень помешала установиться снежному покрову на Зигальге (фото из архива)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского округа (Челябинская область) реки вместо того, чтобы замерзнуть, наполнились водой. Как рассказали в пресс-службе учреждения, причиной стали высокие температуры и дожди.

«Почти весь месяц на Зигальге фиксировалась превышающая „нормативную“ температура воздуха. Что до снега, то его почти нет, хотя последний месяц осени дает старт зиме», — заметили в нацпарке.

Пришедшие в регион циклоны вместо снега принесли обильные дожди. После очередных таких «мокрых» выходных на реке Юрюзани наблюдался значительный подъем воды, что является крайне нетипичным явлением для конца ноября.

В 2024 году погодная ситуация была иной. К 11 ноября благодаря скандинавскому циклону высота сугробов у подножия хребта достигла 30 сантиметров, а в высокогорье снега наметало по пояс.

Просторы нацпарка до сих пор стоят без снега

Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Следующий материал