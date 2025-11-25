Челябинский экс-губернатор не смог оспорить объявление себя в розыск

Суд отказался рассматривать ходатайство адвокатов Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровского не удалось оспорить постановление МВД об объявлении себя в розыск. Информация об этом появилась в базе данных судебных дел.

«Заявитель оспаривал действия должностных лиц осуществляющих уголовное судопроизводство (ст. 125 УПК РФ). Заявление было подано 14 октября, постановление об отказе в удовлетворении ходатайства вынесено 21 ноября», — пояснили в Мещанском районном суде Москвы. Сама информация об объявлении экс-чиновника в розыск появилась в базе данных МВД в начале августа. Ему инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Дубровский руководил регионом в 2104-2019 годах. Практически перед переизбранием сенсационное решение ФАС о «дорожном картеле» Дубровского с получателями миллиардных контрактов положило конец его планам и карьере в госаппарате. По мнению ведомства, позиция губернатора — выставляемые на тендеры лоты были слишком крупными — блокировала саму возможность участия в аукционах небольших фирм. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили уголовное дело и впоследствии отменили соответствующее постановление.

