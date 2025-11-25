Сотрудники паралимпийских и сурдлимпийских школ Челябинска начнут получать стимулирующие выплаты

Решение было принято на 14-ом заседании гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники спортивных школ, которым присвоен статус «паралимпийский» и «сурдлимпийский», с 1 января 2026 года будут получать стимулирующие выплаты в размере 15% от оклада. Решение приняли депутаты гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Депутаты единогласно проголосовали за установление стимулирующей выплаты для основного персонала сотрудников спортивных школ, которым присвоен статус „паралимпийский“ и „сурдолимпийский“. Предусмотрена выплата 15% от оклада, ее введут с 1 января 2026 года», — передает корреспондент URA.RU c заседания гордумы. Докладчиком по теме выступил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Ильиных.

В Челябинске действует спортивная школа паралимпийского резерва по адаптивным видам спорта «Преодоление». Ранее депутаты гордумы с рабочим визитом посещали ее. Воспитанники школы рассказали, что рассчитывают выступить в 2028 году в США на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе. Спикер городской Думы Сергей Буяков обещал поддержать ребят. «Хочу сказать, что там, где необходимо точечное вмешательство, и наше в том числе, мы будем обязательно эти виды спорта развивать и поддерживать», — отметил Буяков.

