В Тюмени продают здание советской гостиницы
За здание просят 215 млн рублей
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
В Тюмени на продажу выставили бывшую гостиницу «Турист», стоимость здания оценили в 215 миллионов рублей. Информация размещена на одном из сайтов по продаже недвижимости.
«Срочно продается коммерческое помещение. Общая площадь 3 800 квадратных метров. Отдельно стоящее пятиэтажное здание плюс полноценный цоколь. Расположено на первой линии центральной улицы Тюмени. Цена — 215 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
Бывшая гостиница «Турист», популярная в советские годы, располагается на улице Республики. Сейчас в здании сдаются офисные помещения. Новому владельцу предлагают продолжить бизнес по сдаче квадратов в аренду, либо же вовсе снести объект и построить на его месте что-то другое.
