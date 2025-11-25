Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Тюмени продают здание советской гостиницы

В Тюмени на продажу выставили бывшую гостиницу «Турист»
25 ноября 2025 в 09:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
За здание просят 215 млн рублей

За здание просят 215 млн рублей

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени на продажу выставили бывшую гостиницу «Турист», стоимость здания оценили в 215 миллионов рублей. Информация размещена на одном из сайтов по продаже недвижимости.

«Срочно продается коммерческое помещение. Общая площадь 3 800 квадратных метров. Отдельно стоящее пятиэтажное здание плюс полноценный цоколь. Расположено на первой линии центральной улицы Тюмени. Цена — 215 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Бывшая гостиница «Турист», популярная в советские годы, располагается на улице Республики. Сейчас в здании сдаются офисные помещения. Новому владельцу предлагают продолжить бизнес по сдаче квадратов в аренду, либо же вовсе снести объект и построить на его месте что-то другое.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал