От ДМС до сотовой связи: на что готовы тюменские работодатели в погоне за сотрудниками

Тюменские работодатели готовы к дополнительным расходам для того, чтобы унять кадровый голод и найти работников на вакантные позиции. Об этом URA.RU рассказала эксперт по найму платформы «Мигрант Сервис» Эльмина Акбашева.

«В 2025 году работодатели усиливают пакеты льгот, чтобы привлечь и удержать сотрудников, особенно линейный персонал и работников из других регионов. На рынке по-прежнему не хватает кадров, и компании переходят от стандартных премий и ДМС к более широким и практичным мерам поддержки», — пояснила она агентству.

По ее словам, социальной базой при найме остаются регулярная коммуникация с персоналом, обучение, конкурентная зарплата, бонусные программы, признание достижений и контроль рабочей нагрузки. Однако теперь этого недостаточно.

«Все чаще работодатели оплачивают сотрудникам не только корпоративную мобильную связь, но и предоставляют гаджеты для работы. Распространена компенсация транспортных расходов: бесплатные автобусы до предприятия, оплата такси для ночных смен, субсидирование топлива. Для приезжих специалистов важным фактором стала оплата аренды жилья или предоставление мест в общежитиях — этот формат особенно активно внедряют логистические и производственные компании», — уточнила Акбашева в беседе с URA.RU.

Еще одним усилением социального пакета все чаще становится дополнительная медстраховка и платные подписки на приложения для физической активности, добавила эксперт. Параллельно укрепляются семейные льготы: компенсируются детские сады, кружки, вводятся скидки на товары и услуги партнеров — от туристических путевок до бытовых сервисов.

«Одним из заметных трендов 2025 года стало формирование индивидуальных пакетов льгот, когда сотрудник сам выбирает бонусы — от обучения до билетов на мероприятия. Соревноваться одной только зарплатой уже невозможно. Люди хотят стабильности в быту: жилье, транспорт, питание, поддержку семьи. Когда компания закрывает эти потребности, у нее существенно снижается текучка. Особенно это актуально для линейного персонала, который часто приезжает из других регионов. В 2025 году на первый план выходит возможность выбора льгот — персонализированные бонусы оказываются наиболее эффективными», — подытожила Акбашева.