В Тюмени поймали 19-летнего курьера, помогавшего мошенникам

25 ноября 2025 в 10:50
Парень знал, что помогает обманывать людей, но его это не смущало

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени задержали 19-летнего юношу, который помогал мошенникам забирать деньги у граждан. У курьера изъяли порядка 780 000 рублей. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

«В полицию поступило несколько заявлений от тюменцев. Им звонил неизвестный и угрожал ответственностью за незаконные денежные переводы. Чтобы избежать наказания гражданам предлагали задекларировать все имеющиеся деньги. За ними приезжал курьер, которого задержали во время одного из эпизодов. Молодой человек 2006 года рождения рассказал, что нашел „подработку“ в интернете и знал, что помогает мошенникам», — сообщает издание.

За каждый выезд юноша получал 5% от суммы, которую отдавали обманутые граждане. У курьера изъяли порядка 780 000 рублей, их вернут пострадавшим. 

Пока правоохранители установили причастность тюменца к четырем преступным эпизодам. Возбуждены уголовные дела.

