В ТКТО объяснили, почему перед приездом Михалкова возле Тюменского драмтеатра убрали забор

В ТКТО заявили, что демонтаж конструкций связан с завершением ремонтных работ Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Строительный забор, который несколько лет стоял на крыльце драмтеатра Тюмени, был демонтирован из-за завершения работ по ремонту фасада здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Ранее агентство писало о том, что конструкция исчезла в середине ноября перед тем, как в город с гастролями приехал режиссер Никита Михалков.

«Демонтаж ограждения строительной площадки — части крыльца здания Тюменского драматического театра, был произведен после завершены работы по укладке гранитных плит на горизонтальной поверхности стилобата. До завершения указанных выше работ демонтаж ограждения был невозможен, т.к. на площадке проводились строительно-монтажные работы в непосредственной близости от места прохода в здание, складировались материалы, были проложены временные кабельные линии электроснабжения. В настоящее время риски опасности для посетителей и работников театра отсутствуют», — пояснили URA.RU в пресс-службе ТКТО.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени за несколько дней до визита режиссера Никиты Михалкова убрали строительный забор возле драмтеатра, который простоял там несколько лет. При этом, ремонтные работы фасадной части здания, по словам актеров, так и не были завершены до конца.

