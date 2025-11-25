Что известно о катере «Метеор», который свяжет Тюмень и Тобольск. Фото
Внутреннюю «начинку» катеров заменят на современную, а ретро-корпус оставят
В течение двух лет в Тобольске планируют восстановить катера «Метеор», которые будут доставлять пассажиров до Тюмени. Что известно об этих судах и во сколько обойдется проект — в материале URA.RU.
Что такое катер «Метеор»
Сейчас на балансе тобольского судостроительного судоремонтного завода есть восемь «Метеоров». Катера имеют подводные крылья, обеспечивающие им лучшую гидродинамику, и способны развивать скорость до 65 километров в час.
Одно судно вмещает 120 пассажиров. Транспорт такого типа используется не только в России: он также популярен в Китае, Греции и Болгарии.
Что планируют сделать с «Метеорами»
Для восстановления катеров им хотят полностью заменить «начинку», оборудовав судна на современный лад. А вот корпус останется тем самым, в стиле ретро. Стоимость модернизации оценивают в 150 миллионов рублей.
Катера будут использовать для поездок по Иртышу. Из Тобольска в Тюмень можно будет добраться за пять часов.
Когда запустят «Метеоры»
Ответа на этот вопрос пока нет. Реализация проекта займет порядка двух лет.
Такие суда будут доставлять пассажиров из Тобольска в Тюмень
