Внутреннюю «начинку» катеров заменят на современную, а ретро-корпус оставят Фото: Роман Наумов © URA.RU

В течение двух лет в Тобольске планируют восстановить катера «Метеор», которые будут доставлять пассажиров до Тюмени. Что известно об этих судах и во сколько обойдется проект — в материале URA.RU.

Что такое катер «Метеор»

Сейчас на балансе тобольского судостроительного судоремонтного завода есть восемь «Метеоров». Катера имеют подводные крылья, обеспечивающие им лучшую гидродинамику, и способны развивать скорость до 65 километров в час.

Одно судно вмещает 120 пассажиров. Транспорт такого типа используется не только в России: он также популярен в Китае, Греции и Болгарии.

Продолжение после рекламы

Что планируют сделать с «Метеорами»

Для восстановления катеров им хотят полностью заменить «начинку», оборудовав судна на современный лад. А вот корпус останется тем самым, в стиле ретро. Стоимость модернизации оценивают в 150 миллионов рублей.

Катера будут использовать для поездок по Иртышу. Из Тобольска в Тюмень можно будет добраться за пять часов.

Когда запустят «Метеоры»

Ответа на этот вопрос пока нет. Реализация проекта займет порядка двух лет.