Что известно о катере «Метеор», который свяжет Тюмень и Тобольск. Фото

В Тобольске восстановленные «Метеоры» будут возить в Тюмень по 120 пассажиров
25 ноября 2025 в 11:57
Внутреннюю «начинку» катеров заменят на современную, а ретро-корпус оставят

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В течение двух лет в Тобольске планируют восстановить катера «Метеор», которые будут доставлять пассажиров до Тюмени. Что известно об этих судах и во сколько обойдется проект — в материале URA.RU.

Что такое катер «Метеор»

Сейчас на балансе тобольского судостроительного судоремонтного завода есть восемь «Метеоров». Катера имеют подводные крылья, обеспечивающие им лучшую гидродинамику, и способны развивать скорость до 65 километров в час.

Одно судно вмещает 120 пассажиров. Транспорт такого типа используется не только в России: он также популярен в Китае, Греции и Болгарии.

Что планируют сделать с «Метеорами»

Для восстановления катеров им хотят полностью заменить «начинку», оборудовав судна на современный лад. А вот корпус останется тем самым, в стиле ретро. Стоимость модернизации оценивают в 150 миллионов рублей.

Катера будут использовать для поездок по Иртышу. Из Тобольска в Тюмень можно будет добраться за пять часов.

Когда запустят «Метеоры»

Ответа на этот вопрос пока нет. Реализация проекта займет порядка двух лет. 

Такие суда будут доставлять пассажиров из Тобольска в Тюмень

Фото: Telegram-канал мэра Тобольска Петра Вагина

Комментарии (2)
  • Сева
    25 ноября 2025 12:24
    А как из Тобольска в Тюмень можно доплыть по Иртышу?
  • Станиславский
    25 ноября 2025 12:09
    Отличные катера!
