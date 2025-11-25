Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
В Тюмени сантехник избил 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны

25 ноября 2025 в 10:26
Пожилой женщине был причинен тяжкий вред здоровью

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени мужчина избил и обокрал 98-летнюю ветерана Великой Отечественной войны, у которой ранее проводил сантехнические работы. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«Подсудимый решил похитить деньги у одиноко проживающей 98-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Ранее тюменец проводил в ее квартире сантехнические работы, из-за чего пенсионерка узнала его и впустила в жилье. Мужчина потребовал отдать ему деньги, а после отказа несколько раз ударил женщину по голове. После начал угрожать жертве ножницами», — рассказали в прокуратуре.

По итогу пенсионерка отдала преступнику 29 000 рублей. В отношении тюменца возбудили уголовное дело за разбой, его приговорили к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области пьяный пассажир поезда избил полицейского. А другой мужчина обматерил участкового и получил штраф.

