Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение

В Тюмени часть учеников школы №58 перевели на дистанционное обучение из-за повышенной заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили родители детей.

«Сегодня получили сообщение в классном чате, что уходим на дистант до 1 декабря. Причина в высокой заболеваемости. Онлайн-обучение ввели минимум в трех классах», — рассказали URA.RU тюменцы.