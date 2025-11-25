Логотип РИА URA.RU
Тюменских школьников отправили на дистанционное обучение

В Тюмени учеников школы №58 отправили на дистант из-за высокой заболеваемости
25 ноября 2025 в 10:57
Детям предстоит учиться онлайн

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени часть учеников школы №58 перевели на дистанционное обучение из-за повышенной заболеваемости. Об этом URA.RU сообщили родители детей.

«Сегодня получили сообщение в классном чате, что уходим на дистант до 1 декабря. Причина в высокой заболеваемости. Онлайн-обучение ввели минимум в трех классах», — рассказали URA.RU тюменцы.

Ранее агентство писало, что в Тюмени на карантин закрыли корпус школы №92. Ограничение продлится до конца недели.

