Екатеринбуржцы пожаловались на сбой в WhatsApp*

Екатеринбуржцы пожаловались на сбой работы мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). Сообщения перестали отправляться в десктопной и веб-версий сервиса.

«Сообщения просто не уходят», — говорят читатели URA.RU. Судя по сайту «Сбой.рф», проблема в регионе есть, но хуже обстоят дела в Новосибирской области, Москве, Приморском, Алтайском и Хабаровском краях.