Екатеринбуржцы пожаловались на сбой в WhatsApp*
В приложении не уходят сообщения
Фото: Илья Московец © URA.RU
Екатеринбуржцы пожаловались на сбой работы мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). Сообщения перестали отправляться в десктопной и веб-версий сервиса.
«Сообщения просто не уходят», — говорят читатели URA.RU. Судя по сайту «Сбой.рф», проблема в регионе есть, но хуже обстоят дела в Новосибирской области, Москве, Приморском, Алтайском и Хабаровском краях.
Фото: сайт «Сбой.рф»
*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской.
