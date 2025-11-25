Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржцы пожаловались на сбой в WhatsApp*

25 ноября 2025 в 09:58
В приложении не уходят сообщения

Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы пожаловались на сбой работы мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). Сообщения перестали отправляться в десктопной и веб-версий сервиса.

«Сообщения просто не уходят», — говорят читатели URA.RU. Судя по сайту «Сбой.рф», проблема в регионе есть, но хуже обстоят дела в Новосибирской области, Москве, Приморском, Алтайском и Хабаровском краях.

Фото: сайт «Сбой.рф»

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. 

