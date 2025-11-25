«Можно успеть»: где купить квартиру в Екатеринбурге по старым условиям семейной ипотеки

Квартал «Форма» особенно популярен среди тех, кто уже задумался о качественном образовании своих детей Фото: предоставлено пресс-службой девелопера Forum

С 1 февраля 2026 года в России станет невозможно оформление двух льготных кредитов на семью — по одному на каждого супруга. В результате россияне стараются успеть воспользоваться старыми льготами и приобрести жилье по семейной ипотеке. Для многих стимулом стало желание купить квартиру на будущее для детей. В такой ситуации ключевым фактором выбора жилья является близость к школам и вузам. Именно поэтому в центре внимания оказался квартал «Форма» в сердце Екатеринбурга.

«Еще можно успеть по льготной ставке взять квартиру, которая станет вложением в будущее семьи или уже сейчас поможет запланировать расширение. Квартал „Форма“ располагается в центре города — в локации улиц Малышева — Луначарского. Рядом находятся сильные школы — гимназии №13 и №94, лицей №110, школа №76, Дягилевский лицей, а также академия хоккея „Спартаковец“, баскетбольная школа №13, крупнейшие вузы. Поэтому дом так популярен среди тех, кто уже задумался о качественном образовании своих детей. Ключи от первой секции будем передавать уже осенью 2026 года», — рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера Forum, который занимается реализацией проекта.

Жилой квартал «Форма» будет состоять из трех секций разной высоты: от 10 до 29 этажей. На первом уровне расположится лобби, напоминающее уютную гостиную. В проекте предусмотрен закрытый паркинг, а также комьюнити-центр, ориентированный на школьников и подростков. Местом притяжения резидентов станет двор, который за счет разноярусного озеленения станет похож на настоящий парк. Отдохнуть можно будет также на благоустроенных кровлях — их разместят сразу на двух секциях «Формы». Это узнаваемая деталь проектов девелопера Forum, который известен своими жилыми объектами бизнес-класса в центре города. Заботиться о комфорте жильцов будет собственная сервисная компания.

При этом приобрести квартиру в жилом квартале «Форма» на выгодных условиях можно не только по семейной ипотеке. Так, Forum предлагает рассрочку с первым взносом от трех миллионов рублей под 0% без переплат. График платежей рассчитывается индивидуально. Также доступен формат трейд-ин: можно продавать вторичное жилье, чтобы использовать для покупки нового. Forum предоставит длительное бронирование и зафиксирует цену на квартиру.





















1/6 Фото: предоставлено пресс-службой девелопера Forum