Свердловского экс-мэра отправили в колонию за взятку водонагревателем

25 ноября 2025 в 09:40
Бывший мэр Артемовского вину не признал

Фото: соцсети Константина Трофимова

Суд в Артемовском отправил в колонию бывшего мэра города Константина Трофимова, которого обвинили в получении взятки в 3 млн рублей и водонагревателем. Об этом URA.RU сообщили в  объединенной пресс-службе судов региона.

«Артемовский городской суд признал Константина Трофимова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290, п. „в “ ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 3 млн рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 9 лет», — сообщили в инстанции. В прениях гособвинитель запрашивал 14 лет лишения свободы для бывшего чиновника со штрафом в семь млн рублей. 

Трофимова задержали в середине сентября 2024 года. Ему вменили несколько эпизодов получения взятки. Следствие считает, что экс-градоначальник получил три миллиона рублей от бывшего руководителя детского лагеря имени Павлика Морозова — Натальи Яговитиной — и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева.

По словам родных Трофимова, правоохранители так и не нашли деньги, которые назвали взяткой. Бывший мэр считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

В Артемовском задержали мэра

