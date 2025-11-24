Функциональность вместо простора: какие квартиры больше всего покупают в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 56% покупок приходятся на квартиры средней площади
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге на рынке недвижимости доминируют квартиры средней площади. Об этом URA.RU сообщает IT-компания «Философт».
«На крупнейшем рынке округа по-прежнему доминируют квартиры средней площади около 40 квадратных метров — на них приходится 56% всех покупок. Еще 32% сделок приходятся на более просторные варианты около 58 квадратных метров...», — сказано в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что покупатели отдают предпочтение компактным и функциональным планировкам. Тенденция может быть связана с тем, что такие квартиры отвечают потребностям современных горожан: они удобны для небольших семей и одиночек, а также более доступны с точки зрения стоимости.
