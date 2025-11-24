Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Функциональность вместо простора: какие квартиры больше всего покупают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге доминируют средней квартиры около 40 квадратных метров
25 ноября 2025 в 04:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Екатеринбурге 56% покупок приходятся на квартиры средней площади

В Екатеринбурге 56% покупок приходятся на квартиры средней площади

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на рынке недвижимости доминируют квартиры средней площади. Об этом URA.RU сообщает IT-компания «Философт».

«На крупнейшем рынке округа по-прежнему доминируют квартиры средней площади около 40 квадратных метров — на них приходится 56% всех покупок. Еще 32% сделок приходятся на более просторные варианты около 58 квадратных метров...», — сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что покупатели отдают предпочтение компактным и функциональным планировкам. Тенденция может быть связана с тем, что такие квартиры отвечают потребностям современных горожан: они удобны для небольших семей и одиночек, а также более доступны с точки зрения стоимости.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал