«Задушили и сожгли в лесу»: свердловчанина посадили за убийство ребенка 23-летней давности

По версии СК, мужчина с родными сжег труп в лесу Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области

Карпинский городской суд отправил в колонию жителя Волчанска Владимира Семенова, обвиненного в убийстве 12-летней девочки в 2002 году. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«С учетом предыдущих приговоров за другие преступления, Владимиру Семенову назначено окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права работать с детьми на восемь лет и обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей», — сообщили в суде.

Следствие считает, что трагедия произошла в декабре 2002 года. Девочка приходила в гости к Семенову, когда мать уходила в запой. Школьница помогала мужчине по хозяйству. В один из дней девочка пришла к нему вместе с мамой. Женщина ушла в магазин, а Владимир в это время поругался с ребенком, задушил ее, а тело спрятал в подвале.

Когда мама ребенка вернулась, он сообщил ей, что девочка ушла домой. Однако малышку не нашли. Оказалось, что Семенов с близкими вывез труп в лес, где сжег его. Силовики сразу заподозрили Владимира в преступлении, однако не могли доказать это.