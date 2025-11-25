В Екатеринбурге вынесли приговор лидеру патриархального движения. Фото
Бывшая жена обвинила Андрея Брезгина в похищении ребенка
Фото: Илья Московец © URA.RU
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор лидеру патриархально-консервативного движения «Мужской путь» Андрею Брезгину, которого бывшего жена обвинила в похищении дочери. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
В прениях гособвинитель попросил назначить Брезгину два года в исправительном центре. Судья признал виновным Андрея Брезгина и назначил условное лишение свободы на два года с ограничением на три года.
«За то, что защищал свою дочь, я получил два года. Я спас огромное количество отцов. Будьте внимательны и осторожны при выборе своего партнера. Если бы все можно было повторить, я бы снова забрал свою дочь. Я буду добиваться реабилитации. Я считаю, что невиновен, я защищал свою дочь. Уголовный кодекс не относится к семейному», — заявил Брезгин.
Как писало URA.RU, в 2021 году Брезгин, по мнению силовиков, придумал план, чтобы забрать дочь у бывшей супруги. По решению суда девочка проживала именно с ней. Андрей заклеил камеры домофонов, отвлек маму и увез девочку на джипе прямо с площадки. Мужчина прятал ее почти год, гласит версия СК.
Сначала следователи заподозрили Брезгина в похищении и убийстве подростка. Они возбудили уголовное дело, задержали мужчину в Сысерти и провели обыски в его жилье. После следственных действий семилетнюю дочь нашли живой и вернули матери. Ее обнаружили 24 июня 2022 года в черной иномарке на Челябинском тракте, когда она ехала с братом Брезгина.
Позже обвинение переквалифицировали в самоуправство с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). По словам адвоката женщины Евгении Кротовой, Андрея лишили родительских прав. В 2024-м уголовное дело начали рассматривать по существу в районном суде.
Известно, что защита Брезгина просила прекратить дело за отсутствием состава преступления. Адвокаты ссылались на то, что мужчина имел право общаться с дочерью в отсутствие мамы. А камеры домофонов, по словам защиты, заклеили расклейщики.
Движение «Мужской путь» было основано в 2018 году. Его члены заявляют, что выступают за подъем демографии, воспитание детей и права отцов. При этом сторонники противопоставляют себя феминисткам и ратуют за отказ от абортов.
Брезгин пришел на суд с новой спутницей и сыном
Фото: Сергей Бодров © URA.RU
