В Екатеринбурге поставили необычный спектакль
Инклюзивный театр представил премьеру на сцене малого драмтеатра «Театрон»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге на сцене малого драмтеатра «Театрон» инклюзивный театр представил премьеру спектакля «Судьбоносная встреча». Постановку посвятили году культуры России и Китая, сообщают представители театра «Инклюди».
«Этот спектакль обладает глубиной, заставляет каждого зрителя задуматься о наших базовых ценностях. Он стал своеобразным „мостиком“, чтобы соединить традиции России и Китая», — приводит слова представителя «КП-Екатеринбург».
В центре сюжета — мастер чайных церемоний Лун, который дает мудрые советы и подсказывает выход из жизненных трудностей. Идея постановки принадлежит президенту фонда «Возрождение» и руководителю театра «Инклюди» Татьяне Закировой. В спектакле участвовали артисты с особенностями здоровья: слепые актеры, артисты с нарушениями слуха и речи, с аутизмом. Во время представления они были в аутентичных нарядах и головных уборах.
