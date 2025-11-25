В Екатеринбурге поставили необычный спектакль

«Этот спектакль обладает глубиной, заставляет каждого зрителя задуматься о наших базовых ценностях. Он стал своеобразным „мостиком“, чтобы соединить традиции России и Китая», — приводит слова представителя «КП-Екатеринбург».

В центре сюжета — мастер чайных церемоний Лун, который дает мудрые советы и подсказывает выход из жизненных трудностей. Идея постановки принадлежит президенту фонда «Возрождение» и руководителю театра «Инклюди» Татьяне Закировой. В спектакле участвовали артисты с особенностями здоровья: слепые актеры, артисты с нарушениями слуха и речи, с аутизмом. Во время представления они были в аутентичных нарядах и головных уборах.