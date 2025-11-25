В Екатеринбурге произошел крупный пожар

В Екатеринбурге на улице Скальная 20 сгорел дом с гаражом Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Скальная, 20 произошел пожар. Сгорел трехэтажный дом и гараж на площади 230 квадратных метров, сообщил URA.RU очевидец.

«Огонь вспыхнул внезапно и за считанные минуты охватил значительную часть здания и гараж», — рассказал очевидец. Причины возгорания на данный момент не установлены.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации огня. Информация о пострадавших не поступала.

