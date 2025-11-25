Возле «Дирижабля» стоит несколько ларьков с шаурмой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге возле торгового центра «Дирижабль», который власти планируют снести, раскинулся импровизированный фуд-корт с заведениями, где подают восточные блюда. В нескольких точках питания горожане могут отведать узбекские чучвары, турецкий донер и купить ямальские рыбные консервы. Однако там же корреспондент URA.RU заметил несколько, вероятно, нелегальных игровых автоматов. О том, что еще можно найти в «уголке Востока», — в новом выпуске рубрики «Проверено на себе».

«Дирижабль», согласно открытым источникам, появился в 2001 году. Территорию возле ТЦ превратили в парковку. Со временем напротив центра появилась автомойка, а за ней и точки общественного питания. Выйдя из станции метро «Ботаническая», встречаешь вывески «Мясная лавка №1», «Горячая лепешка» и «Мясо халал».

Мы отправились туда утром, ожидая поток горожан, которые не успели позавтракать дома. Посетителей было много. В магистральной точке «уголка» — «Плов-центре» — очередь начиналась от входа. Удивило наличие электронного табло для оформления заказа. Помогает быстро купить порцию еды — что понравится тем, кто не любит делать заказ на кассе. Правда, гости-иностранцы, пока мы были там, таблом не пользовались, предпочитая старый проверенный способ оформления заказа — живая очередь.

Было бы преступлением, если бы в «Плов-центре» мы не взяли плов. Большая порция (400 гр.) с говядиной обошлась в 320 рублей. Порция выглядит огромной и насытит каждого. Правда, плов показался сухим, но это не отменит факта, что своих денег он стоит. Вкусное блюдо, бонусом к которому идет салат из капусты. В помещении стоял громкий шум — гости активно разговаривали друг с другом. Если вам хочется обедать в более спокойной обстановке — лучше брать заказ с собой. Сложилось впечатление, что в это кафе люди приходят прежде всего чтобы встретиться и пообщаться. Некоторые, прежде чем купить еду, приветствовали тех, кто уже завтракал.

Выбор блюд — большой — от супов с выпечкой до шашлыков. Цены — демократичные. К примеру, шашлык из курицы выйдет в 210 рублей, а лагман с говядиной — в 330 рублей. В кафе не продают алкоголь, внутри — несколько вывесок, которые предупреждают, что у них нельзя употреблять спиртное.

Другое заметное заведение — «Турецкий тандыр», — к которому тоже было обращено большое внимание посетителей. Там можно поесть пиццу (500-600 рублей), донер в лаваше (240-330 рублей), пиде (230-360 рублей), кутаб (250-360 рублей), анадолу (300-360 рублей) и хачапуря по аджарски (270 рублей). К каждому блюдо можно дополнительно добавить грибы и другие ингредиенты. Мы остановились на классическом донере с курицей и картофелем фри. Впечатлил размер — шаурма очень длинная. Для малоежек хватит и на обед, и на ужин. Так как донер выпекают в печи, то лаваш получается хрустящим. Отличается и консистенция — она более нежная — возможно, за счет картошки, которая очень мягкая. Огурцы особо не чувствуются, потому что мелко нарезаны.

Пока мы прогуливались по другим павильонам, на одном прилавке заметили законсервированные в пластиковых бутылках зеленые перцы. Рядом — рыбный магазин, вывеска которого гласит, что продукция — уральская. С 10 до 13 часов покупателям-пенсионерам предоставляется скидка до 5%. На полках — консервы из Ямала и даже «Том-ям» за 800 рублей.

В одном магазине попался зеленый игровой автомат. Сотрудник заведения не смог внятно ответить, почему там находится, предположительно, незаконный автомат. Кто его поставил, он тоже «не знает». А в другом месте — будка с казино. На объекте указано, что он охраняется неким ЧОПом. Остальные заведения предлагают одинаковый ассортимент: шаурма, выпечка, хот-доги и гиросы. Тут же можно обновить стрижку — правда, на момент нашего визита барбешоп по соседству с киосками с едой не работал.

