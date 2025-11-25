Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В магазины Екатеринбурга поставили смертельно опасный фарш

25 ноября 2025 в 10:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Опасный фарш изъяли из продажи

Опасный фарш изъяли из продажи

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбург из Челябинской области поставили фарш, который заражен листерией. Эта бактерия вызывает тяжелые инфекции, приводит к заражению крови, менингиту, а в финале — к летальному исходу. Опасную продукцию сняли с продажи, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«При проведении внеплановой выездной проверки Роспотребнадзором в цехе по производству полуфабрикатов обнаружено 4,5 кг фарша „Домашнего“, в пробе которого обнаружена листерия. Изготовителем продукции является ООО „МПК“ из Агаповского муниципального района Челябинской области», — сказано в сообщении.

При поверке выяснилось, что цех, где делали фарш, не был зарегистрирован в ФГИС «Меркурий», также не было ветеринарных сопроводительных документов. Опасную продукцию изъяли из оборота.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал