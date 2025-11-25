Логотип РИА URA.RU
Путин поздравил Ельцин Центр с юбилеем

25 ноября 2025 в 10:51
Владимир Путин был на торжественном открытии Ельцин Центра в 2015 году

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил Ельцин Центр с 10-летием со дня открытия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, но точное содержание письма не раскрыли. 

«В эти дни в адрес Ельцин Центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества. Сегодня Ельцин Центр получил поздравление и от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который 10 лет назад присутствовал на его открытии», — поделились представители Центра. 

Ельцин Центр открылся 25 ноября 2015 года при участии президента Владимира Путина и других видных политических и культурных деятелей. За это время учреждение стало не только значимым культурным и образовательным центром, но и объектом дискуссий. Подробнее об истории создания площадки и громких делах — в материале URA.RU.

