Путин поздравил Ельцин Центр с юбилеем

Владимир Путин был на торжественном открытии Ельцин Центра в 2015 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил Ельцин Центр с 10-летием со дня открытия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, но точное содержание письма не раскрыли.

«В эти дни в адрес Ельцин Центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества. Сегодня Ельцин Центр получил поздравление и от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который 10 лет назад присутствовал на его открытии», — поделились представители Центра.