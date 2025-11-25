Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Автосервис в Совхозном сгорел дотла

25 ноября 2025 в 06:09
Площадь пожара составила 80 квадратных метров

Фото: ИА «Ночные новости»

В поселке Совхозный сгорел автосервис площадью 80 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

Пожар произошел на улице Городской в СНТ «Надежда». По словам свидетеля события, возгорание началось внезапно.

Сейчас выясняются причины пожара и размер ущерба. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

В поселке Совхозный сгорел автосервис

Фото: ИА «Ночные новости»

