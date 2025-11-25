Автосервис в Совхозном сгорел дотла
25 ноября 2025 в 06:09
Площадь пожара составила 80 квадратных метров
Фото: ИА «Ночные новости»
В поселке Совхозный сгорел автосервис площадью 80 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.
Пожар произошел на улице Городской в СНТ «Надежда». По словам свидетеля события, возгорание началось внезапно.
Сейчас выясняются причины пожара и размер ущерба. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.
В поселке Совхозный сгорел автосервис
Фото: ИА «Ночные новости»
