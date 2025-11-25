В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ

Число заболевших свердловчан растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За неделю в Свердловской области было зафиксировано 31,5 тысячи случаев острых респираторных инфекций, из которых 14,8 тысячи пришлись на Екатеринбург. По сравнению с показателями, зарегистрированными на 18 ноября, число заболевших возросло.

«Это ниже среднемноголетнего уровня на 9% и выше предыдущей недели на 22,8%. 64,4% заболевших — дети», — сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санитарные врачи отмечают, что в регионе по-прежнему преобладает риновирус. Кроме того, выявлены случаи заражения вирусами гриппа, парагриппа, бокавирусами, сезонными коронавирусами и другими патогенами.

