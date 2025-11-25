Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Свердловской области растет число заболевших ОРВИ

В Свердловской области число заболевших ОРВИ выросло на 22%
25 ноября 2025 в 12:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Число заболевших свердловчан растет

Число заболевших свердловчан растет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За неделю в Свердловской области было зафиксировано 31,5 тысячи случаев острых респираторных инфекций, из которых 14,8 тысячи пришлись на Екатеринбург. По сравнению с показателями, зарегистрированными на 18 ноября, число заболевших возросло.

«Это ниже среднемноголетнего уровня на 9% и выше предыдущей недели на 22,8%. 64,4% заболевших — дети», — сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Санитарные врачи отмечают, что в регионе по-прежнему преобладает риновирус. Кроме того, выявлены случаи заражения вирусами гриппа, парагриппа, бокавирусами, сезонными коронавирусами и другими патогенами.

Продолжение после рекламы

Ранее учеников школы № 181 в районе Краснолесье Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение.  Такой формат обучения продлится с 24 ноября по 1 декабря. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал