В Челябинске появилась улица Героев Спецназа и сквер адвоката Плевако
Депутаты в Челябинске дали названия новым улицам и скверам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске появились улицы маршала Шапошникова и Героев Спецназа, а также названия получили два сквера в Советском районе — имени скульптора Бесчастнова и имени адвоката Плевако. Решение о наименовании приняли депутаты гордумы во время 14-ого заседания, передает корреспондент URA.RU.
«Принято решение о присвоении наименований новым улицам и скверам Челябинска. Имя маршала Шапошникова присвоено улице, соединяющей Днепровскую и Рыбинскую 1-ю в Ленинском районе города. Проезд от улицы Блюхера до жилого комплекса Слава в Советском районе получил название „улица Героев Спецназа“», — передает корреспондент URA.RU.
Борис Михайлович Шапошников был русским военачальником и государственным деятелем, который внес большой вклад в теорию и практику строительства Вооруженных сил СССР. Шапошников родился в 1882 году в Златоусте. В этом году 22 июня в городе открыли бюст Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Известно, что военачальник пользовался огромным уважением у Иосифа Сталина.
Улица Героев Спецназа названа по инициативе главы города Алексея Лошкина в честь 23-го отряда специального назначения войск национальной гвардии. Отряд базируется рядом с новой улицей.
Также в Челябинске получили названия два новых сквера. Первый расположен на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского. Он будет носить имя скульптора Бесчастнова. Второй сквер находится на пересечении улиц Воровского и Тимирязева. Ему присвоено имя адвоката Плевако. Во время открытия сквера к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратились горожане, которые попросили поддержать их предложение и назвать сквер в честь великого российского адвоката Федора Плевако. Губернатор одобрил идею горожан.
