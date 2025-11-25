В Челябинске появилась улица Героев Спецназа и сквер адвоката Плевако

Депутаты в Челябинске дали названия новым улицам и скверам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске появились улицы маршала Шапошникова и Героев Спецназа, а также названия получили два сквера в Советском районе — имени скульптора Бесчастнова и имени адвоката Плевако. Решение о наименовании приняли депутаты гордумы во время 14-ого заседания, передает корреспондент URA.RU.

«Принято решение о присвоении наименований новым улицам и скверам Челябинска. Имя маршала Шапошникова присвоено улице, соединяющей Днепровскую и Рыбинскую 1-ю в Ленинском районе города. Проезд от улицы Блюхера до жилого комплекса Слава в Советском районе получил название „улица Героев Спецназа“», — передает корреспондент URA.RU.

Борис Михайлович Шапошников был русским военачальником и государственным деятелем, который внес большой вклад в теорию и практику строительства Вооруженных сил СССР. Шапошников родился в 1882 году в Златоусте. В этом году 22 июня в городе открыли бюст Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Известно, что военачальник пользовался огромным уважением у Иосифа Сталина.

Улица Героев Спецназа названа по инициативе главы города Алексея Лошкина в честь 23-го отряда специального назначения войск национальной гвардии. Отряд базируется рядом с новой улицей.