В Тюмени посетительница магазина бросила банку в продавца и сломала женщине нос. Видео инцидента попало в социальные сети.

«Вечером 16 ноября в магазине на Мысу неизвестная женщина устроила дебош. В результате у продавца сломан нос и травмирован висок. Подано заявление в полицию», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень».

К записи приложено видео. В ролике покупательница кидает банку в лицо продавцу.

Там также говорится, что дебоширка пока не найдена, а работодатель отказывает пострадавшей в выплате компенсации. Поэтому нападавшую разыскивают через соцсети.

