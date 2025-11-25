Логотип РИА URA.RU
В Тюмени посетительница сломала нос продавщице магазина. Видео

25 ноября 2025 в 12:25
Дебоширку ищут, чтобы привлечь к ответственности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени посетительница магазина бросила банку в продавца и сломала женщине нос. Видео инцидента попало в социальные сети.

«Вечером 16 ноября в магазине на Мысу неизвестная женщина устроила дебош. В результате у продавца сломан нос и травмирован висок. Подано заявление в полицию», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень».

К записи приложено видео. В ролике покупательница кидает банку в лицо продавцу.

Там также говорится, что дебоширка пока не найдена, а работодатель отказывает пострадавшей в выплате компенсации. Поэтому нападавшую разыскивают через соцсети.

«Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, напишите мне. Анонимность гарантируем», — отметила автор поста.

