Элитная гимназия в Екатеринбурге пополнила список ушедших на дистант

Екатеринбургская гимназия «Корифей» ушла на дистанционное обучение
25 ноября 2025 в 12:32
Дистант продлится до 1 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гимназию № 210 «Корифей» в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших ОРВИ, перевели на дистанционное обучение гимназию «Корифей». Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Учащиеся с 1 по 11 класс переведены на дистанционное обучение с 25 ноября по 1 декабря», — поделились в пресс-службе. Это уже вторая школа, которая отправилась на такой формат обучения.

Ранее на дистанционный формат обучения уже перешла школа № 181 в районе Краснолесье. Кроме этого, за неделю в Екатеринбурге зарегистрировано 14,8 тысячи заболевших ОРВИ. 

