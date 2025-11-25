Элитная гимназия в Екатеринбурге пополнила список ушедших на дистант

Дистант продлится до 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гимназию № 210 «Корифей» в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших ОРВИ, перевели на дистанционное обучение гимназию «Корифей». Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Учащиеся с 1 по 11 класс переведены на дистанционное обучение с 25 ноября по 1 декабря», — поделились в пресс-службе. Это уже вторая школа, которая отправилась на такой формат обучения.