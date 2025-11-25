Элитная гимназия в Екатеринбурге пополнила список ушедших на дистант
Дистант продлится до 1 декабря
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Гимназию № 210 «Корифей» в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших ОРВИ, перевели на дистанционное обучение гимназию «Корифей». Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«Учащиеся с 1 по 11 класс переведены на дистанционное обучение с 25 ноября по 1 декабря», — поделились в пресс-службе. Это уже вторая школа, которая отправилась на такой формат обучения.
Ранее на дистанционный формат обучения уже перешла школа № 181 в районе Краснолесье. Кроме этого, за неделю в Екатеринбурге зарегистрировано 14,8 тысячи заболевших ОРВИ.
