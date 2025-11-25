Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбурге семиклассник подрался с учителем физики

25 ноября 2025 в 12:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В школе, где случился конфликт ученика и учителя, проводится внутреннее расследование (архивное фото)

В школе, где случился конфликт ученика и учителя, проводится внутреннее расследование (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге произошел инцидент в школе № 52: семиклассник подрался с учителем физики. Конфликт случился 24 ноября, но видео появилось в соцсетях только на следующий день. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в мэрии.

«Учитель толкнул ученика, а тот упал. После этого учитель пытался увести его за руку в кабинет заместителя директора, ученик вырвался и ушел домой», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Причиной конфликта стало то, что подросток матерился.

Педагог свою вину признал. Ситуация находится на контроле руководителя школы, также проводится внутреннее расследование.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал