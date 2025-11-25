В Екатеринбурге семиклассник подрался с учителем физики

В школе, где случился конфликт ученика и учителя, проводится внутреннее расследование (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге произошел инцидент в школе № 52: семиклассник подрался с учителем физики. Конфликт случился 24 ноября, но видео появилось в соцсетях только на следующий день. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в мэрии.

«Учитель толкнул ученика, а тот упал. После этого учитель пытался увести его за руку в кабинет заместителя директора, ученик вырвался и ушел домой», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Причиной конфликта стало то, что подросток матерился.