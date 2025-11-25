Студентов УрФУ освободят от турналога

Вопрос касался кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога гостиницы Уральского федерального университета в Новокольцовском микрорайоне. Такое решение приняли на заседании комиссии по бюджету и экономической политике думы, передает корреспондент URA.RU.

Решение поддержали единогласно. Депутат Константин Киселев отметил, что турналог может оттолкнуть будущих студентов из других регионов получать высшее образование в Екатеринбурге.

Льготы будут распространяться не только на гостиницы УрФУ, но и на других участников госпрограммы «Приоритет 2030». К слову, в этой программе екатеринбургский вуз недавно отличился и заработал себе 830 миллионов рублей.

