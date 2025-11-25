Студентов УрФУ освободят от турналога
Вопрос касался кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутаты гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога гостиницы Уральского федерального университета в Новокольцовском микрорайоне. Такое решение приняли на заседании комиссии по бюджету и экономической политике думы, передает корреспондент URA.RU.
Решение поддержали единогласно. Депутат Константин Киселев отметил, что турналог может оттолкнуть будущих студентов из других регионов получать высшее образование в Екатеринбурге.
Льготы будут распространяться не только на гостиницы УрФУ, но и на других участников госпрограммы «Приоритет 2030». К слову, в этой программе екатеринбургский вуз недавно отличился и заработал себе 830 миллионов рублей.
Ранее гордума поддержала освобождение от земельного налога те же территории вуза. Учреждение освободят от уплаты налога на два налоговых периода с 2025 по 2027 год.
