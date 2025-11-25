Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Убийца школьницы из Свердловской области оказался педофилом

25 ноября 2025 в 13:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новое дело Владимира Семенова раскрыли, когда он был в колонии

Новое дело Владимира Семенова раскрыли, когда он был в колонии

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Житель Волчанска (Свердловская область) Владимир Семенов, которого посадили за убийство школьницы в 2002 году, ранее был осужден за изнасилование несовершеннолетнего. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к правоохранительным органам.

По словам первого собеседника, Семенов был осужден по ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ. В 2017 году его приговорили к 16 годам лишения свободы. Силовики считали, что у Семенова был подельник по фамилии Порядин. Он тоже отправился за решетку. «Мужчины оспаривали приговор до Верховного суда. Не получилось», — добавил второй инсайдер.

Эпизод с убийством, по мнению СК, произошел в декабре 2002 года в Волчанске. 12-летняя девочка часто гостила у Семенова. В один из дней, когда ее мама ушла в магазин, школьница поругалась с Владимиром. Он набросился на нее и задушил. Тело спрятал в подвале. 

Продолжение после рекламы

Когда женщина вернулась, мужчина сказал, что ее дочь ушла домой. Однако там ее не нашли. Начались поиски. Семенов и его родные вывезли труп в лес, где сожгли его. Правоохранители уже тогда заподозрили его в преступлении. Но не хватало доказательной базы.

В 2023 году, когда Семенов уже отбывал наказание в колонии, эксперты смогли установить генетический профиль погибшей. Вина Семенова была доказана. Он частично признал вину. 25 ноября суд в Карпинске вынес Владимиру новый приговор. С учетом ранее вынесенного вердикта он получил 25 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал