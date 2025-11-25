Убийца школьницы из Свердловской области оказался педофилом
Новое дело Владимира Семенова раскрыли, когда он был в колонии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Житель Волчанска (Свердловская область) Владимир Семенов, которого посадили за убийство школьницы в 2002 году, ранее был осужден за изнасилование несовершеннолетнего. Об этом URA.RU сообщили два источника, близких к правоохранительным органам.
По словам первого собеседника, Семенов был осужден по ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ. В 2017 году его приговорили к 16 годам лишения свободы. Силовики считали, что у Семенова был подельник по фамилии Порядин. Он тоже отправился за решетку. «Мужчины оспаривали приговор до Верховного суда. Не получилось», — добавил второй инсайдер.
Эпизод с убийством, по мнению СК, произошел в декабре 2002 года в Волчанске. 12-летняя девочка часто гостила у Семенова. В один из дней, когда ее мама ушла в магазин, школьница поругалась с Владимиром. Он набросился на нее и задушил. Тело спрятал в подвале.
Когда женщина вернулась, мужчина сказал, что ее дочь ушла домой. Однако там ее не нашли. Начались поиски. Семенов и его родные вывезли труп в лес, где сожгли его. Правоохранители уже тогда заподозрили его в преступлении. Но не хватало доказательной базы.
В 2023 году, когда Семенов уже отбывал наказание в колонии, эксперты смогли установить генетический профиль погибшей. Вина Семенова была доказана. Он частично признал вину. 25 ноября суд в Карпинске вынес Владимиру новый приговор. С учетом ранее вынесенного вердикта он получил 25 лет лишения свободы.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!